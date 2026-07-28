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Trump'tan Çin'in nüfuzuna karşı yüz milyonlarca dolarlık plan

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Trump yönetimi, Çin'in küresel etkisini dengelemek için 340 milyon dolarlık projelere kaynak aktarmayı planlıyor. Fon, telekomünikasyon altyapısı ve çeşitli bölgelerdeki Çin karşıtı girişimleri kapsıyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, geçen yıl bütçe ve personel kısıtlamaları kapsamında durdurduğu bazı programları yeniden faaliyete geçirerek Çin'in dünya genelindeki artan nüfuzuna karşı yürütülen projelere yüz milyonlarca dolar ek kaynak aktarmaya hazırlandığı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ulaştığı belgelere göre, Trump yönetimi Kongre'ye, Çin'in Amerika kıtasındaki faaliyetlerinden, Panama Kanalı'nın her iki ucundaki limanların mülkiyetinden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında finanse edilen altyapı projelerinden ve telekomünikasyon sektöründeki yatırımlarından derin endişe duyduğunu iletti.

Belgelerde, ABD'nin, dünya genelinde Çin karşıtı 50'den fazla özel proje için 340 milyon dolardan fazla kaynak ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Trump yönetimi, Çin'in etkinliğini önlemek amacıyla Karayipler ve Orta Amerika'da eskiyen deniz altı telekomünikasyon kablolarının yenilenmesi için 175,8 milyon dolar harcama yapmayı planladığını ifade etti.

Bu fonla El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Haiti'ye fayda sağlayacak projelerin desteklenmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin AP'ye açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Çin'in Batı Yarımküre'deki ekonomik faaliyetlerinin, ABD'nin ulusal güvenliği ve refahı açısından risk oluşturduğunu savundu.

Ayrıca AP'nin ulaştığı Bakanlık içi bir belgede, Dışişleri Bakanlığının Batı Yarımküre, Afrika ve Asya genelinde Çin'e karşı yürütülen programlara yaklaşık yarım milyar dolar ek bütçe ayırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

İç belgede, "ABD, ulusal çıkarlarımızı zayıflatan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) dünya genelinde artan ekonomik, teknolojik ve diplomatik nüfuzuna yanıt vermek zorundadır." ifadesine yer verildi.

Taslak aşamasındaki planlar doğrultusunda, Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın halefinin seçilmesi sürecine Çin'in müdahalesine karşı güvenli iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi, Çin'in uzay programına yönelik uluslararası desteğin engellenmesi ve Çinli şirketlerin gözetim ile sansür teknolojileri ihraç etme girişimlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği de aktarıldı.

Kaynak: AA
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