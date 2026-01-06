Haberler

Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi Açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini belirterek bu konuda hiç kimsenin ABD ile savaşmayacağını ifade etti. Ayrıca, Venezuela'ya askeri müdahale ve ticari ambargo konularında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunarak kimsenin bu konuda ABD ile savaşmayacağını belirtti.

CNN'e açıklamalarda bulunan Miller, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından yeniden gündeme oturan Grönland meselesi hakkında konuştu.

NATO çıkarlarının korunması ve Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Miller, "Asıl soru, Danimarka'nın hangi hakla Grönland üzerinde kontrol iddia ettiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik "olası bir askeri müdahalesi"ne ilişkin soruya Miller, "Askeri operasyon bağlamında düşünmeye veya konuşmaya bile gerek yok. Kimse Grönland'ın geleceği için ABD ile askeri olarak savaşmayacak." dedi.

Miller, eşi Katie Miller'ın ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla yaptığı paylaşıma ilişkin de "(Trump yönetiminin) Başlangıcından bu yana ABD'nin resmi tutumu, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğidir." ifadesini kullandı.

"( Venezuela'nın) petrol ve ticaretine tam ambargo"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi konusunda da açıklamalarda bulunan Miller, ABD ordusunun ülke dışında konuşlandığını ve Venezuela'yı geçiş döneminde "ABD'nin yönettiğini" söyledi.

Venezuela'nın ticaret yapabilmesi ve ekonomisini yönetebilmesi için "ABD iznine muhtaç olduğunu" kaydeden Miller, "( Venezuela'nın) Tüm petrolüne ve ticari kabiliyetine tam ambargo uyguluyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
