ABD'li siyasi ve askeri yetkililerle yabancı misyon temsilcileri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

ABD'li siyasi ve askeri yetkililerle yabancı misyon temsilcileri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Washington Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyon, ABD'li siyasi ve askeri yetkililerle yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirdi.

Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona yabancı diplomatik misyon temsilcileri, siyasi ve askeri yetkililer ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasında Sedat Önal, Türk milletinin "etik boyutlarda bir ulusal mücadele vererek" kurduğu Türkiye'nin artık ikinci yüzyılını yaşadığını ve geleceğe "iyimserlikle baktığını" belirtti.

Önal, "Ekonomik kalkınmada ilerleme kaydetmeye çalışırken, aynı zamanda bölgedeki ve ötesindeki çatışmaların çözümüne de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun (Mustafa Kemal Atatürk) Yurtta barış, dünyada barış sözünü de yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gazze'den Ukrayna'ya, birçok yerde devam eden çatışmaların çözümüne "katma değer sağlamaya" çalıştığını vurgulayan Önal, bu bağlamda, ABD ile koordinasyon işbirliğinin artırıldığını belirtti.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Washington ziyaretini örnek göstererek, iki ülkenin, "çok olumlu ve iyimser bir dönemde" olunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemine vurgu yapıldı

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Washington büyükelçiliğindeki davetlilere, NATO üyesi Türkiye'nin, Güney Kore'nin işgaline karşı ABD ile müttefik olarak verdiği mücadeleye değindi.

Wilson, Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu "liderlik" pozisyonuna atıfta bulunurken, bunu "şahsen bildiğini ve hissettiğini" söyledi.

ABD'li siyasetçi, "Son zamanlarda, Başkan (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış anlaşmalarını tekrar tekrar imzaladığını, sıcak ilişkinin yeniden tesis edildiğini görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Amerikan Dostluk Grubu üyelerinden Pete Sessions ise Türk ve Amerikalı parlamento üyelerinin görüşmelere devam etmelerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, bu durumun, "iki büyük ulusun uluslararası sahnede olmaya, sorunları çözmekle kalmayıp, diğer uluslar için bir güç modeli olarak görülmeye" devam etmesinin çok olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke de Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Zinke, "Sanırım hepimiz müreffeh bir Türkiye'nin müreffeh bir bölge anlamına geldiğini biliyoruz. Türkiye iyi gittiğinde bölge de iyi gider ancak Türkiye tökezlediğinde bölge düşer." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Zinke, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da takdir etmeliyim. Biliyorsunuz, Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesini sağlayan Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkiydi. Başka türlü olabileceğini sanmıyorum ve Türkiye önderlik etmeseydi Gazze gerçekleşmezdi."

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
