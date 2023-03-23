ABD Kongresi'ndeki toplantıda silahlı şiddeti protesto eden kişi gözaltına alındı

NEW ABD Kongresi'nde silahlı şiddeti protesto ederken huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle eşiyle birlikte salondan kovulan Manuel Oliver, Kongre polisi tarafından gözaltına alındı.

Kongre binasında yapılan Meclis Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi oturumunda silahlı şiddeti protesto eden Floridalı Manual Oliver ve eşi Patricia, Teksas Temsilcisi Pat Fallon'a bağırdıkları için duruşma salonundan çıkarıldı.

Florida'nın Parkland bölgesinde 2018'de gerçekleşen silahlı saldırıda oğlu Joaquin Oliver'ı kaybettiği için silahlanma karşıtı bir aktivist olan baba Oliver, Kongre polisi tarafından bir süre yerde ters kelepçelenmiş vaziyette tutuldu.

Komite Başkanı Fallon, toplantıyı protesto eden çiftin salondan çıkarılmasının "Kongre'nin 11 numaralı kuralı gereği" kendisine tanınmış bir hak olduğunu ifade ederken, Florida Temsilcisi Maxwell Frost, Fallon'un durumu gereksiz yere tırmandırdığını belirtti.

Konuyu Twitter'a taşıyan Kongre üyesi Frost, oğlunu kaybeden acılı babayı, "Manuel bir kahramandır. Bunu hak etmedi. Bu komitenin Cumhuriyetçi Başkanı az önce ona 'narsist' dedi. Bu utanç verici." ifadeleriyle savundu.

Manuel'in gözaltına alınma anını gösteren bir cep telefonu kaydını da paylaşan Frost, daha sonra komite toplantısını terk etti.

Oğlunun ölümünün ardından açık sözlü bir silahlı şiddeti önleme savunucusu haline gelen Manuel Oliver, Temmuz 2022'de de, silah kontrolü yasasının kabul edilmesi sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın sözünü böldüğü için Beyaz Saray'daki etkinlikten dışarı çıkarılmıştı.