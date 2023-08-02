ABD Kongre Polisi Muhtemel Silahlı Saldırgan İhbarıyla Binaları Arıyor

ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, binaların içinde ve çevresindeki arama devam ediyor. Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.

NEW ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, binaların içinde ve çevresindeki arama devam ediyor.

ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.