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ABD, İsrail'den WCK çalışanlarının ölümüyle ilgili soruşturmanın hızla tamamlanmasını istiyor

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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den, Gazze'ye yaptığı saldırıda öldürülen Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanıyla ilgili soruşturmanın "mümkün olan en kısa sürede" tamamlanmasını istediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, "İsrailliler bize ve kamuoyuna bu soruşturmayı hızla yürütme niyetinde olduklarını söyledi. Mümkün olan en kısa sürede sonuçlandığını görmek istiyoruz." dedi.

ABD'nin, İsrail'in bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için tedbir almasını istediğini aktaran Miller, "İnsani yardım çalışanlarını ve sahadaki tüm sivilleri korumak için daha iyi sorun çözme ve koordinasyon önlemleri almaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Miller, ABD'nin, bu konularda yapılması gerekenleri İsrail'e "son birkaç aydır sürekli hatırlattığını" kaydetti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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