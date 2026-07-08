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Abd, İran Petrolünün Satışına İzin Veren Lisansı İptal Etti

Abd, İran Petrolünün Satışına İzin Veren Lisansı İptal Etti
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ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli petrol satışına 21 Ağustos'a kadar izin veren lisansı iptal etti. Karar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine saldırması üzerine alındı. ABD ordusu da misilleme saldırıları başlattı.

NEW YORK, 8 Temmuz (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, İran menşeli petrol satışına 21 Ağustos'a kadar izin veren lisansı iptal etti.

"İran Menşeli Ham Petrol, Petrokimya Ürünleri ve Petrol Ürünlerinin Üretim, Teslimat ve Satışına İlişkin 21 Haziran 2026 Tarihli İznin İptali ve Kademeli Olarak Kapatılması" başlıklı yeni genel lisans, Ofis Direktörü Bradley Smith'in imzasıyla salı günü yürürlüğe girdi.

Yeni lisansa göre önceki yaptırım muafiyeti kapsamında onaylanan işlemlerin 17 Temmuz'a kadar kademeli olarak kapatılması gerekiyor.

ABD tarafı, kararın İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ve yakınlarında üç petrol tankerine saldırı düzenlemesi üzerine alındığını belirtti.

Lisans iptalinin yanı sıra ABD ordusu da üç gemiye Tahran tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırılara yanıt olarak İran'a karşı şiddetli saldırılar başlattığını duyurdu.

Taraflar haziran ayında mutabakat zaptı imzalamış, ABD de İran petrollerine yaptırımlardan muafiyet tanımıştı. Bu muafiyet kapsamında İran, ABD'ye ham petrol ihraç edip ödemeyi ABD doları cinsinden alabiliyordu.

Kaynak: Xinhua
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