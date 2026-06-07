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CBS: ABD, Körfez ülkelerindeki onarım çalışmalarında "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor

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ABD Hazine Bakanlığı, İran ve İsrail arasındaki savaşın Körfez ülkelerinde yol açtığı zararın onarımı için Tahran’a ait dondurulmuş varlıkların kullanılmasını değerlendiriyor.

ABD Hazine Bakanlığının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Körfez bölgesindeki ülkelerde yol açtığı zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, Tahran'a ait varlıkların kullanılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

Cbs News'ün haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in çevresinden ismi belirtilmeyen kaynaklar, Bessent'in, Körfez bölgesindeki ülkelerde savaşın başından bu yana İran'ın yol açtığı zararın tahmini maliyetinin öğrenilmesi konusunda Bakanlığa direktif verdiğini öne sürdü.

Kaynaklar, Hazine Bakanlığının, "İran'ın, Körfez ülkelerinde yol açtığı zarara ilişkin onarım ve yeniden inşa çalışmaları için Tahran'a ait varlıkların kullanılması niyeti olduğunu", bu varlıkların kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirileceğini belirtti.

İran'a ait söz konusu kaynakların, bankalarda dondurulmuş para ya da petrol tankerleri gibi hangi varlıkları kapsadığına ilişkin detaylar bilinmiyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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