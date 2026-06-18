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Vance, ABD ve İran'ın mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasındaki 60 günlük müzakere sürecinin başladığını ve iki tarafın da mutabakat taahhütlerini yerine getirdiğini açıkladı. İlk teknik görüşmelerin İsviçre'de yapılması planlanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasındaki 60 günlük müzakere sürecinin bugün itibarıyla resmen başladığını ve şu ana dek iki ülkenin mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirdiğini belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, ABD-İran mutabakatını değerlendiren ABD Başkan Yardımcısı Vance, şu ana kadarki gidişattan memnun olduklarını dile getirdi.

Vance, "İranlılar, üst üste ikinci gece de Hürmüz Boğazı'ndaki hiçbir gemiye ateş açmadı, dolayısıyla şu ana kadar taahhütlerini yerine getiriyorlar. Abluka konusunda ise CENTCOM, bir düzineden fazla geminin deniz ablukamızı geçmesine izin verdi, biz de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütlerimizi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, çarşamba günü geç saatlerde 12,5 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve bunun "savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek miktar" olduğunu belirtti.

Vance, teknik müzakereler için İsviçre'ye gitmeye hazırlanıyor

Dün imzalanan mutabakatın ardından 60 günlük müzakere sürecinin bugün resmen başladığını bildiren Vance, ilk teknik görüşmelerin bu hafta sonu İsviçre'de başlamasını beklediklerini söyledi.

Vance, İsviçre seyahati konusunda "İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum. Tam olarak ne zaman olacağını bilmiyorum ancak bu teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlayacağını düşünüyoruz. Plan, hala bu şekilde ancak İran'dan ayrılmak kolay olmadığı için bu durum değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran, mutabakata uygun davranırsa fonlara erişim sağlayabilecek

Vance, "İran'a ait 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonların serbest bırakılması" konusunda da açıklamalar yaparak, bu konuda medyada çok fazla yanlış haber yapıldığını savundu.

İran'ın dondurulmuş fonlarına erişmesinin tek yolunun, "mutabakat şartlarına tam olarak uymaları" ve "davranışlarını değiştirmeleri" olduğunu vurgulayan Vance, ABD'nin kendi kasasından İran'a 1 dolar dahi vermeyeceğinin altını çizdi.

İsim vermeden, İsrailli bazı siyasileri ve ABD'deki Demokratları eleştiren Vance, bu kişilerin "İran hiçbir şey yapmadan fonlarına erişecek" şeklinde "propaganda" yaptıklarını ancak bunun kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Centilmenlik anlaşması da imzalanmış

Vance, ABD ile İran arasında, karşılıklı iyi niyet göstergesi ve mutabakata bağlılık açısından çarşamba günü bir "centilmenlik anlaşması" da imzalandığını belirtti.

Vance, konuyla ilgili soruya yanıt verirken, mutabakat zaptı ya da centilmenlik anlaşması metninin değil, anlaşmaya uygun eylemlerin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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