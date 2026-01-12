Haberler

ABD, İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'nın internet sitesini kapattı

ABD hükümeti, Tesnim Haber Ajansı'nın .com alan adını kapatarak, İran halkına karşı İsrail-ABD kaynaklı terörizm hakkında kamuoyunu bilgilendiren faaliyetleri engellemeye yönelik bir adım attı. Ajans, birkaç saat içinde .ir alan adı üzerinden yeniden erişime açılacak.

ABD'nin İran merkezli ve Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı'nın internet sitesini kapattığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın Telegram kanalından konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "ABD hükümeti, İran halkına karşı İsrail-ABD kaynaklı terörizm hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere karşıt bir adım olarak Tesnim Haber Ajansı'nın .com alan adını kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Sitenin, birkaç saat içinde ".ir" alan adı üzerinden, "www.Tasnimnews.ir" adresinden yeniden erişime açılacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Tesnim Haber Ajansı'nı, İran'da protestoları bastırma ve internet üzerindeki bilgi akışını kontrol etme gerekçesiyle 15 Eylül 2023'te yaptırım listesine almıştı.

Uluslararası internet izleme kuruluşları, 9 Ocak'ta, İran kaynaklı veri trafiğinde belirgin düşüş tespit edildiğini açıklamışlardı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalelerinin artmasıyla İran'da internet kesilmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarınında bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerede 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
