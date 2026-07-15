Haberler

Centcom'dan İran'a İkinci Saldırı Dalgası Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik gün içindeki ikinci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndaki serbest geçişi tehdit eden İran askeri kapasitesini hedef aldığı belirtildi.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik gün içindeki ikinci saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bugün ABD Doğu Saati ile 15.00'te İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan gemileri tehdit etmek için kullanılan İran askeri kapasitesini hedef aldığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret açısından hayati öneme sahip uluslararası bir su yolu olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ordusunun Başkan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tuttuğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

90 bin camiden eş zamanlı yükseldi! 15 Temmuz'un 10. yılında da okundu
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Eda Ece depremzedelere yönelik sözleri için özür diledi: Hayatımın hatası, lütfen affedin

Ünlü oyuncu çok pişman: Dilimi eşek arısı soksaydı