ABD Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tanker Eskortu Taleplerini Reddetti

Güncelleme:
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine askeri eskort sağlama taleplerini reddetti. Yetkililer, İran'ın saldırı kapasitesinin devam ettiğini belirterek bu türlü desteklerin şu aşamada mümkün olmayacağını açıkladı.

(ANKARA) - ABD ordusu, Basra Körfezi'ndeki ülkelerden gelen petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine askeri eskort sağlanması yönündeki talepleri reddetti.

Bölgedeki bazı petrol üreticisi ülkeler, tankerlerin güvenli geçişi için ABD'den askeri destek talep etti. Ancak ABD'li savunma yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı kapasitesinin devam ettiğini belirterek eskortların şu aşamada mümkün olmadığını söyledi.

Yetkililer ABD basınına yaptığı açıklamada İran'dan gelebilecek saldırı tehdidi azalmadan ABD ordusunun sivil gemilere eşlik etmeyeceğini ifade etti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin durma noktasına gelmesi küresel petrol fiyatlarının yükselmesine de katkıda bulundu.

Petrol fiyatlarını düşürmesi yönünde baskı altında bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin gerekmesi halinde tankerlerin geçişine askeri eskort sağlayabileceğini iddia etmişti. Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiğinde ABD Donanması ve ortakları gerekirse tankerleri boğazdan geçirirken eskort sağlayacak. Umarım buna gerek kalmaz" demişti.

Kaynak: ANKA
