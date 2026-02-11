Haberler

ABD'den, Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiği" belirtilen Hizbullah üyelerine yaptırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Hizbullah'a gelir sağladığı ve Lübnan'ın finans sektörünü istismar ettiği belirtilen bazı Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladı. Yaptırımların, Hizbullah'ın finans şirketi Al-Qard Al-Hassan ile ilişkili olduğu vurgulandı.

ABD, Hizbullah'a gelir sağladığı ve Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiği" belirtilen Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, yaptırım uygulanan Hizbullah üyelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Hizbullah'a gelir sağladığını ve Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiğini" belirttiği Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Yaptırım uygulanan kişilerin, Hizbullah'ın kontrolünde olduğu aktarılan finans şirketi Al-Qard Al-Hassan (AQAH) ve İran merkezli bir Hizbullah finans ekibi mensubunu içeren daha önceki yaptırımları delme planlarını desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Tanıştığı adama ilk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

159 bin mesajı görünce, ilk buluşmanın ardından soluğu karakolda aldı
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler

Trump'ın yardımcısından kameralar karşısında Aliyev'e olay sözler