Haberler

ABD Hazine Bakanı, İran'a karşı "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürüttüklerini savundu

Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürüttüğünü ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürüttüğünü ileri sürdü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Demokratların sorularını yanıtlayan Bessent, yapay zeka ve İran gündemini değerlendirdi.

Bessent, teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki faaliyetlerinden sorumlu tutulmasının, güvenliği garanti altına almanın en iyi yolu olduğunu belirterek "(Teknoloji şirketleri) Hepsi (yapay zekada) yavaşlamak istediğini söylüyor ancak sorumluluktan muaf tutulmak da istiyor." diye konuştu.

Pekin yönetiminin İran'la ekonomik ilişkileri kesmesi için Çinli yetkililerle "harika özel görüşmeler" yaptığını savunan Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile hafta sonu ek görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Bessent, ABD ekonomisinin sahip olduğu "gücün" İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürütmesine olanak sağladığını savunarak "Başkan Donald Trump liderliğinde ABD, İran tehdidiyle baş etmiyor, onu bitiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun takımı dağıldı! 90 dakika sahada kaldığı maçta hezimeti yaşadı

Eski halinden eser yok! Ronaldo'nun takımı fena dağıldı
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: İlk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Sokak ortasında pes dedirten görüntü
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı