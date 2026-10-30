ABD Ekonomik Analiz Bürosu enflasyonun eylülde hızlandığını açıkladı

ABD Ekonomik Analiz Bürosu enflasyonun eylülde hızlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon eylül ayında hızlandı. Tüketicilerin akaryakıt ve diğer enerji ürünlerine daha fazla ödeme yapması, enflasyondaki bu hızlanmanın nedeni olarak gösterildi.
NEW YORK, 30 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir benzin istasyonundaki fiyat tabelası, 4 Eylül 2026.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, tüketicilerin akaryakıt ve diğer enerji ürünlerine daha fazla ödeme yapması nedeniyle ülkede enflasyon eylül ayında hızlandı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua