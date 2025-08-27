ABD'den Polonya'ya 1,85 milyar dolar değerinde F-35 satışı onayı

ABD'den Polonya'ya 1,85 milyar dolar değerinde F-35 satışı onayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya F-35 savaş uçağıyla ilgili 1,85 milyar dolar değerinde lojistik ve program desteği satışı için onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Polonya'ya F-35 savaş uçağıyla ilgili 1,85 milyar dolar değerinde lojistik ve program desteğini kapsayan olası satış için onay verdiği duyuruldu.

ABD'DEN POLONYA'YA F-35 ONAYI

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine, F-35 savaş uçağıyla ilgili tahmini maliyeti 1,85 milyar dolar olan lojistik ve program desteği unsurlarının Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı." ifadesi kullanıldı.

KONGRENİN ONAYI BEKLENECEK

DSCA'nın bu olası satış için Kongre'ye gerekli sertifikayı ilettiği belirtilen açıklamada, satışa modifikasyonlar, yedek parçalar, onarım ve yazılım dahil silah sistemi desteği gibi teknik ve lojistik destek hizmetleri unsurlarının dahil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, önerilen satışın, Polonya'nın F-35 filosunun güvenilirliği ile mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağı kaydedilerek "Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar sağlayan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

Satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayı vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü

Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlarda
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi

İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
Zelenski'den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir

Zelenski'den beklenen açıklama geldi! Listesinin başında Türkiye var
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.