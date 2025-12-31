Haberler

Abd, İran ve Venezuela Merkezli 10 Kişi ve Kuruluşa Silah Ticareti İddiasıyla Yaptırım Kararı Aldı

ABD yönetimi, İran ve Venezuela merkezli 10 kuruluş ve şahsı kapsayan yeni yaptırım kararını duyurdu. Tahran yönetiminin, Venezuela'ya konvansiyonel silah tedarik ettiğini öne süren Washington, bu işbirliğinin Batı Yarımküre'deki çıkarlarını tehdit ettiğini belirtti.

WASHINGTON, 31 Aralık (Xinhua) -- ABD yönetimi salı günü İran ve Venezuela merkezli 10 kuruluş ve şahsı kapsayan yeni yaptırım kararını duyurdu. Tahran yönetimini Venezuela'ya konvansiyonel silah tedarik etmekle suçlayan Washington, bu işbirliğinin ABD'nin ABD toprakları dahil olmak üzere Batı Yarımküre'deki çıkarlarını tehdit ettiğini öne sürdü.

ABD dışişleri ve hazine bakanlıklarından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, yaptırım listesine alınan bir Venezuela şirketinin İran tasarımı silahlı insansız hava araçlarının milyonlarca dolarlık satış sürecinde rol oynadığı ifade edildi.

