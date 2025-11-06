Haberler

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Güncelleme:
ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'ın nakit ekonomisini sömürdüğü gerekçesiyle Hizbullah üyelerine yaptırım uygulandığını açıkladı. Öte yandan Lübnan, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor.

  • ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı aldı.
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün, ocak ayından bu yana Hizbullah'a 1 milyar dolardan fazla para aktardığı iddia edildi.
  • İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi ve saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'ın "nakit ekonomisini sömürdükleri" gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan için ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ı, "yasa dışı fonları aklamak için döviz bürolarını ve nakit ekonomisini sömürmekten" sorumlu tutarak, örgütün terör finansmanını meşru ticaretle harmanlayarak Lübnan'ın finansal sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

YAPTIRIM KARARI GELDİ

Bakanlık bu nedenle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların Lübnan direniş grubunun "silahsızlandırılmasını desteklemek" amacıyla uygulandığı belirtildi.

"1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA AKTARILDI"

Ofisin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün, ocak ayından bu yana, çoğunlukla döviz büroları aracılığıyla Hizbullah'a 1 milyar dolardan fazla para aktardığı iddia edildi.

Açıklamanın devamında, söz konusu yaptırım kararıyla, İran'dan fon akışını denetleyen Hizbullah'ın finansal operatörlerinin hedef alındığı belirtildi.

Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuyla ilgili açıklamasında, "Lübnan'ın özgür, müreffeh ve güvenli olma fırsatı var. Bu ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılır ve İran'ın finansmanı ve kontrolünden koparılırsa gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

Öte yandan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Hizbullah hedeflerini gerekçe göstererek bugün Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken; 9 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Yorumlar (3)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Hadi ordan….doladirici herif.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Cony tony alayının a…..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
