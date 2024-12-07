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Daha önce soğanlarda görülen salmonella şimdi de salatalıklarda tespit edildi

Daha önce soğanlarda görülen salmonella şimdi de salatalıklarda tespit edildi
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Daha önce fast food zincirlerinin kullandığı dilimlenmiş soğanlarda görülen salmonella şimdi de salatalıklarda ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan verilere göre, Meksika'nın Sonora eyaletinden gelen salatalıklar nedeniyle 68 kişi Salmonella bakterisiyle enfekte oldu. Enfekte olan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, bazı şirketler geri çağırma işlemleri başlattı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan son verilere göre, ABD'de toplam 68 kişi salatalıktan kaptıkları Salmonella bakterisi ile enfekte oldu.

19 ABD eyaletinde 68 kişi enfekte oldu ve bunlardan 18'i hastaneye kaldırıldı. Birçok şirket Meksika'nın Sonora eyaletinde Agrotato, S.A. de C.V. şirketi tarafından yetiştirilen bütün taze salatalıkları geri çağırdı.

SALATA İÇERİKLİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

CDC'ye göre ayrıca bazı eyaletlerde şirketler dilimlenmiş salatalıkları ya da salatalıkla yapılan sarma ve salata gibi yiyecekleri de geri çağırdı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Agrotato S.A. de C.V. tarafından yetiştirilen salatalıkları alan başka ithalatçılarla çalışmaya devam ediyor.Salmonella bakterileri insanların salmonelloz adlı bir hastalığa yakalanmasına neden olabiliyor. CDC'ye göre, Salmonella hastalıklarının çoğunun kaynağı kontamine gıdalar.Salmonella ile enfekte olan insanların çoğunda ishal, ateş ve mide krampları görülüyor. Beş yaşından küçük çocukların, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin ciddi enfeksiyonlar geçirme olasılığı daha yüksek.CDC, Salmonella'nın ABD'de her yıl yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona neden olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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