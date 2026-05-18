Haberler

ABD'de seçmenlerin üçte ikisi İran'la savaşı desteklemiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan bir anket, Amerikan halkının İran'la olası bir savaşa desteğinin yalnızca yüzde 30 olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Başkan Trump'ın genel desteği yüzde 37'ye, ekonomi yönetimine destek ise yüzde 33'e geriledi.

ABD'de yapılan bir anket, ABD'nin İran'la savaşına olan ortalama kamuoyu desteğinin yüzde 30'da kaldığını ortaya koydu.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Siena Poll araştırma şirketi ile 11-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde ortak yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı.

Söz konusu anket, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken seçmenlerin Başkan Donald Trump'ın dış politika ve ekonomi performansından kısmen memnuniyetsiz olduklarını ortaya koydu.

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 64'ü "ABD'nin İran'la savaşını desteklemediğini" dile getirirken, bu savaşa destek verdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 30'da kaldı.

Savaşa destek vermediğini beyan edenlerin oranı Demokratlarda yüzde 93'ü ve bağımsızlarda yüzde 73'ü bulurken, Cumhuriyetçilerde ise bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Öte yandan aynı ankette, Trump'ın kamuoyu desteği de geçen aya kıyasla 22 puan azalarak ortalamada yüzde 37'ye geriledi.

Trump'ın ekonomi yönetimine olan destek yüzde 33'e inerken, ABD Başkanı'nın İsrail-Filistin çatışması konusundaki performansına olan destek de yüzde 31'e düştü.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 5'e yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 5'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı

Kapı kırıldı, acı gerçek ortaya çıktı: Tadilata gittiği ev mezarı oldu
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı