ABD'de iç terör ofislerinin kurulmasına yönelik tasarı Cumhuriyetçilerin engeline takıldı - Haberler

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, federal güvenlik ajansları bünyesinde "iç terör ofisleri" kurulmasına yönelik yasa tasarısının onaylanmasını engelledi.

New York'un Buffola kentinde 14 Mayıs'ta yaşanan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı ırkçı saldırının ardından Demokratların sunduğu iç terör ofisleri tasarısı, Senatoda Cumhuriyetçilerin engeline takıldı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Genel Kurulundaki oylamadan önce yaptığı konuşmada, "Bu tasarı çok önemli çünkü Buffalo'daki saldırı, bir iç terör eylemiydi." ifadesini kullandı.

Ancak yapılan oylamada tasarı onaylanması için gerekli 50 oya ulaşamadı. 100 sandalyeli Senatodaki oylamada 47 Demokrat "evet", 47 Cumhuriyetçinin "hayır" oyu kullanmasıyla tasarı engellenmiş oldu.

Söz konusu tasarı, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bünyesinde bir "iç terör" ofisi kurulmasını ön görüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden ve ülkedeki Demokratlar, çoğu kez beyaz ırkçılığı bir "iç terör tehdidi" olarak yorumlamıştı.