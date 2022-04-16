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Son dakika haberleri... ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir alışveriş merkezinde ateş açıldı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi'ndeki insanların tahliye edildiği bildirildi.

Columbiana Alışveriş Merkezi'nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberleri... ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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