ABD'de akaryakıt fiyatı rekor kırdı
NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonu, 4 Eylül 2026. ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ülkenin rafineri sektörünün kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle perşembe günü yeni bir...
NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonu, 4 Eylül 2026.
ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ülkenin rafineri sektörünün kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle perşembe günü yeni bir rekor seviyeye ulaştı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua