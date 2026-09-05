Haberler

ABD'de akaryakıt fiyatı rekor kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonu, 4 Eylül 2026. ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ülkenin rafineri sektörünün kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle perşembe günü yeni bir...

NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonu, 4 Eylül 2026.

ABD'de akaryakıtın ulusal ortalama fiyatı, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ülkenin rafineri sektörünün kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle perşembe günü yeni bir rekor seviyeye ulaştı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanı ve yöneticilerini Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig devlerinin başkanlarını kabul etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Kocaeli'de korku dolu anlar! Yanan uçağın kuyruğu bir anda koptu

Bilim merkezine dönüştürülen uçakta korkunç yangın! Alevler yuttu
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Eylül ayında şaşırtan manzara! Kars'ı ani dolu yağışı vurdu

Eylül ayında şaşırtan manzara! Kars beyaza büründü

Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Galatasaray taraftarı delirdi: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum