ABD'de Heritage Vakfı, hükümet müdahalesiyle evlilik ve doğumu teşvik eden rapor hazırladı

ABD merkezli muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Vakfı tarafından hazırlanan raporda, ABD aile yapısının hükümet müdahalesiyle yeniden şekillendirilmesi, evlilik ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi ve sosyal politikaların bu hedef doğrultusunda sertleştirilmesi önerildi.

The Washington Post gazetesinin ulaştığı "Saving America by Saving the Family (Aileyi Kurtararak Amerika'yı Kurtarmak)" başlıklı raporda, Başkan Donald Trump ve Kongre üyelerine çağrıda bulunularak, "evlilik kampı" niteliğinde eğitimlerin oluşturulması gibi adımlar yoluyla "Amerikan ailesinin kurtarılması ve yeniden inşa edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Raporda, evli çiftlere her 10 yıllık evlilik süresi için kamu-özel ortaklıkları aracılığıyla para ödülü verilmesi, 16 yaş altındakilerin sosyal medya ve bazı yapay zeka sohbet robotlarına erişiminin sınırlandırılması, cinsel içeriklere erişimde yaş kısıtlamalarının artırılması gibi düzenlemeler de yer aldı.

Evli ve çalışan ebeveynlere çocuk başına 4 bin doların üzerinde vergi kredisi verilmesi önerilen raporda, üç ve daha fazla çocuklu aileler için "büyük aile ikramiyesi" uygulanması ve bir ebeveynin evde kalmasını teşvik etmek amacıyla 5 yaş altı her çocuk için ek destek sağlanması tavsiye edildi.

Öte yandan rapora, muhafazakar çevreler dahil farklı kesimlerden eleştiriler geldi.

Muhafazakar "Advancing American Freedom" adlı düşünce kuruluşundan Joel Griffith, önerilerin, doğum ve evlilik oranlarındaki düşüşün nedenlerini yanlış teşhis ettiğini ve büyük kamu harcamaları öngördüğünü belirtti.

Hukukçu Joanna Grossman ise federal hükümetin aile hukukuna bu ölçüde müdahalesinin anayasal sınırları zorlayabileceğini ifade etti.

ABD Kongre Bütçe Ofisinin (CBO) tahminlerine göre, ülke nüfusunun 2056'dan sonra düşüşe geçmesi beklenirken, göç olmaksızın nüfusun 2030'da azalmaya başlayacağı öngörülüyor.