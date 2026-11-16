ABD Çalışma Bakanlığı, yabancı işçi için PERM kurallarını sıkılaştırmayı önerdi

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ABD Çalışma Bakanlığı, işverenlerin ülkede kalıcı olarak yabancı işçi istihdam edebilmek için başvurduğu sertifikasyon sürecinde Amerikalı çalışanlara öncelik verilmesini ve işe alım kurallarının sıkılaştırılmasını öngören düzenleme önerisi yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önerilen düzenlemeyle Kalıcı İş Gücü Sertifikasyonu (PERM) programının işe alım standartları ve kayıt tutma gerekliliklerinin güçlendirilerek modernize edilmesinin, yabancı işçi istihdamı öncesinde ABD'deki iş gücü piyasasının değerlendirilmesine ilişkin bazı idari muafiyetlerin kaldırılmasının ve özellikle işten çıkarmalardan etkilenenler başta olmak üzere tüm Amerikalı çalışanlara yönelik korumaların artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu programda yapılması önerilen güncellemenin yaklaşık 20 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk kapsamlı düzenleyici reform olma özelliği taşıdığı belirtilerek, düzenlemeyle yüksek nitelikli Amerikalı çalışanların adil biçimde değerlendirilmesinin ve iş fırsatlarına öncelikli erişim sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

Önerilen düzenleme kapsamında işverenlerin, iş ilanlarını yayımlarken aynı kanalları ve yöntemleri kullanarak işe alım sürecinde eşit koşullar sağlaması gerekeceği vurgulanan açıklamada, basılı iş ilanlarının yerine işverenlerin internet siteleri, çevrim içi iş ilanı platformları, sosyal medya, iş fuarları ve üniversite kampüslerindeki işe alım faaliyetleri aracılığıyla ilan verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, işverenlerin pozisyonları en az 90 takvim günü boyunca ilan etmesi ve nitelikli Amerikalı çalışanları işe almak için iyi niyet çerçevesinde çaba gösterdiğini kanıtlaması gerekeceği, iş fırsatlarını yabancı çalışanlara özel olarak uyarlamalarının da yasaklanacağı belirtildi.

Bakanlığın, işverenlerin belirli meslek gruplarında yabancı işçi istihdam etmeden önce nitelikli ABD'li çalışanları değerlendirmesini zorunlu kılan yasal şartlara ilişkin idari muafiyeti kaldırmayı da önerdiği vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda fizyoterapist, hemşire, bilim veya sanat alanlarında olağanüstü yeteneklere sahip çalışanları işe almak isteyen işverenlerin de nitelikli ABD'li çalışanları değerlendirmesi gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, önerilen düzenlemeyle işten çıkarılan nitelikli Amerikalı çalışanların korunmasının da amaçlandığı belirtilerek, bu kapsamda işverenlerin iş gücü sertifikasyonu ve göçmenlik başvurusu süreçlerinin tamamı boyunca işten çıkarılan çalışanları değerlendirmeyi sürdürmesinin gerekeceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, son 2 yılda Amerikalı çalışanları işten çıkaran belirli işverenlerin aynı veya benzer pozisyonlar için kalıcı iş gücü sertifikasyonu başvurusunda bulunmasının yasaklanmasının önerildiği aktarıldı.

Açıklamada, önerilen düzenlemeye ilişkin görüşlerin Resmi Gazete anlamına gelen Federal Register'da yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde Bakanlığa iletilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA