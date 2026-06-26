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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan A Milli Takım'a Tebrik Mesajı

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 yendiği maçın ardından Türkiye'yi tebrik ederek karşılaşmayı 'uzun süre hatırlanacak bir mücadele' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye'yi tebrik ederek, maçın "uzun süre hatırlanacak bir mücadele" olduğunu söyledi.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ABD karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyeti kutladı.

Karşılaşmayı "inanılmaz ve klasik bir maç" olarak nitelendiren Barrack, müsabakanın başından sonuna kadar büyük bir heyecan içinde geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin "büyük bir yürek ortaya koyarak hak edilmiş bir galibiyet aldığını" ifade eden Barrack, "Türkiye'nin elde ettiği bu 3-2'lik zafer uzun süre hatırlanacak" dedi.

Barrack, paylaşımında ABD Milli Takımı'nı da tebrik ederek, takımın maç ve turnuva boyunca büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Her iki takımın da yüksek sportmenlik anlayışı ve rekabet ruhu sergilediğini belirten Barrack, karşılaşmanın taraftarlar açısından unutulmaz bir geceye dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA
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