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ABD Başkanı Trump, Rus enerjisi alan ülkelere tarife öngören yasayı imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümeti, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım, Rus ham petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere gümrük tarifesi öngören yasayı imzaladı. Yasa uyarınca İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümetine, devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından Trump'ın onayına sunulan "Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası" adlı tasarıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Trump'ın tasarıyı imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi.

Yasa, Rus hükümetinin üst düzey isimler, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırımların yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

Yasa uyarınca İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletiliyor.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği tasarı etrafında birleşmişti.

Söz konusu yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senatoda onaylanmış, ardından 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisinden geçerek Başkan Trump'ın masasına gönderilmişti.

Kaynak: AA
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