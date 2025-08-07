ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Kano Turu İçin Nehir Seviyesi Yükseltildi İddiası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ailesiyle gerçekleştirdiği kano turu için Ohio'daki nehrin su seviyesinin yükseltildiği öne sürüldü. İddiaların güvenlik ve ideal kano koşulları oluşturmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Ancak, bu durum kamu kaynaklarının kişisel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığına dair soru işaretleri doğurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ailesiyle kano turu yaptığı seyahat için Ohio'daki nehrin su seviyesinin yükseltildiği iddia edildi.

İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 41'inci doğum günü için 2 Ağustos'ta Ohio eyaletine ailesiyle kano turu yaptığı seyahate ilişkin iddialara yer verildi.

Buna göre Vance'in ekibinin, kano turu için nehrin sularının yükseltilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinden (USACE) yapılan açıklamada, ABD Gizli Servisinin bu talebinin, Vance ve ekibinin "güvenliği" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

The Guardian'a konuşan yetkili ise bunun sadece güvenlik için değil ideal kano koşullarının oluşturulması amacıyla yapıldığını savundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine dayandırılan haberde ayrıca, Vance'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak nehrin su seviyesinin arttığı görüldü.

USACE'nin nehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde su seviyesiyle oynadığı biliniyor, The Guardian'a konuşan yetkililere göre ise bu genelde kişisel talepler için geçerli olmuyor.

Bu durum, Donald Trump yönetiminin federal harcamalarda sıkı denetim ve kesinti politikalarının ardından Başkan Yardımcısı Vance'in kamu altyapı kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanıp kullanmadığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Bu iddialara ilişkin Vance veya ekibinden henüz yanıt gelmedi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.