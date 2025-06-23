AB ve Kanada'dan Savunma Sanayi İçin 150 Milyar Avroluk Anlaşma

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Avrupa Birliği, Kanada ile yaptığı anlaşma ile 150 milyar avroluk yeni mali araca SAFE'ye erişimi sağlıyor. Bu ortaklık, savunma sanayi yatırımları ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), Kanada ile bu ülkenin AB'nin Avrupa'da ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimine yatırım yapmak isteyen üye ülkeleri destekleyecek 150 milyar avroluk yeni mali aracı SAFE'ye erişimi için bir anlaşma yapacağını duyurdu.

Brüksel'de yapılan AB-Kanada Zirvesi'nde taraflar, güvenlik ve savunma alanlarında yeni bir ortaklık kararı aldıklarını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Mark Carney, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Costa, "Bu zirve sembolik bir dönüm noktasından çok daha fazlası. Güçlü bir siyasi açıklama." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın transatlantik güvenliği güçlendirme, endüstriyel işbirliğini geliştirme ve her iki tarafı da ortaya çıkan savunma ihtiyaçlarına hazırlamadaki rolünü vurgulayan Costa, "Stratejik ilişkimizi benzeri görülmemiş bir yakınlık düzeyine taşıyacağız. Bu yüzden bugün tarihimizde bir dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen de ortaklığı "büyük bir ileri adım" olarak nitelendirerek, Kanada'nın yakında AB'nin ortak askeri tedarik girişimi olan SAFE'ye katılmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Carney de "Gelecek için AB-Kanada stratejik ortaklığımız, bizi daha da yakınlaştıran yeni ve daha derin bir ilişki kuracak." diye konuştu.

Carney, Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nın imzalanmasını memnuniyetle karşılayarak, her iki tarafın da savunma yeteneklerini güçlendirmesini, ortak tedarik çabalarını hızlandırmasını ve endüstriyel dayanıklılığını artırmasını sağlayacağını söyledi.

AB ve Kanada arasındaki ortaklık, Kanada şirketlerinin 150 milyar avroluk SAFE finansmanına erişiminin de yolunu açacak.

AB, aynı türde anlaşmayı daha önce İngiltere ile de imzalamıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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