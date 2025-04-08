AB ve Çin Liderleri, ABD'nin Yeni Gümrük Tarifelerini Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya, von der Leyen ve Başbakan Li yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin "hayati önem" taşıdığını belirten von der Leyen, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin neden olduğu "geniş çaplı kesintilere cevaben, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in, serbest, adil ve eşit bir oyun alanına dayanan, reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu" ifade etti.

Von der Leyen, tarifelerin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunarak gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle küresel kapasite fazlalığından etkilenen sektörlerde, gümrük tarifelerinin neden olacağı olası ticaret sapmasının ele alınmasında Çin'in "kritik rolüne" dikkati çeken von der Leyen, ikili ticari ilişkilerin yeniden dengelenmesi ve Avrupalı işletmelerin, ürünlerin ve hizmetlerin Çin pazarına daha iyi erişiminin sağlanması için yapısal çözümlerin "aciliyetine" işaret etti.

Görüşmede liderler olası ticaret sapmalarının izlenmesi ve her türlü gelişmenin gerektiği şekilde ele alınmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulması konusunu da masaya yatırdı.

Ukrayna'da "adil ve kalıcı barışın" sağlanması adına AB'nin desteğini teyit eden von der Leyen, Çin'i barış sürecine "anlamlı şekilde" katkıda bulunmak üzere çabalarını yoğunlaştırmaya davet etti.

ABD'nin uyguladığı "karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmesine karar vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Çin, Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını bildirmişti.