Haberler

Birçok AB ülkesi vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri için çağrı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri, İran'daki ekonomik sorunlar ve artan protestolar nedeniyle vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. Dışişleri bakanlıkları, mevcut durumu istikrarsız olarak nitelendirerek seyahat uyarılarında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Polonya gibi çok sayıda ülke, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, ekonomik sorunlar nedeniyle başkent Tahran'da 8 Ocak'tan itibaren şiddetlenen protestolardan dolayı vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "bölgedeki son derece istikrarsız durum nedeniyle İran'da bulunan İspanyol vatandaşlarına mevcut tüm imkanları kullanarak ülkeyi terk etmeleri" ve "İran'a yapılacak tüm seyahatlerden de şiddetle kaçınılması" önerildi.

Açıklamada, Tahran'daki faaliyetlerine devam eden İspanya Büyükelçiliğinin, İspanyol vatandaşlarının İran'dan ayrılmasına izin verme yetkisinin bulunmadığı, bunun tamamen İran makamlarına ve yasalarına bağlı olduğu vurgulandı.

"Tek taraflı bir dış müdahale, İran'a istikrar veya barış getirmeyecektir"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada İran'daki mevcut durumu "çok karmaşık" olarak nitelendirdi.

Albares, "Şu anda tek taraflı bir dış müdahale, İran'a istikrar veya barış getirmeyecektir. Oysa İran'ın şu anda buna ihtiyacı var. Hepimiz, İran'ın özgürlüklerle dolu, demokratik bir geleceğe doğru ilerlemesini istiyoruz ancak bunu barışçıl bir şekilde ve her şeyden önce kaostan kaçınarak yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı da Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını, İran'da temas kurulan tüm Portekiz vatandaşlarının büyük çoğunluğunun ülke topraklarını terk ettiğini ya da ayrılma sürecinde olduğunu duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da durumun istikrarsız olması nedeniyle vatandaşlarına İran'dan derhal ayrılmaları çağrısında bulunarak, bu ülkeye yönelik tüm seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

Ayrıca dün İtalya Dışişleri Bakanlığı, "İran'daki İtalyan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki çağrısını teyit etmekte ve güçlü biçimde yinelemektedir." duyurusunu yapmış, seyahat önerilerini güncelleyen Almanya da İran'daki Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux da "Fransa, özellikle keyfi tutuklama riski nedeniyle çifte vatandaşlığı olanlar da dahil olmak üzere vatandaşlarına İran'a hiçbir seyahati, kesinlikle tavsiye etmiyor. Buna Fransız gazeteciler de dahil." açıklamasında bulunmuştu.

İran'daki olaylar

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada