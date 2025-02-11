AB'nin, Ukrayna'ya yaptığı yardım tutarı 134 milyar eurodan fazla

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, şimdiye kadar Rusya ile savaşında Ukrayna'ya 134 milyar avroyu aşkın destek sağladıklarını belirterek, bu yıl Ukrayna ile ilk müzakere faslının açılması gerektiğini söyledi.

"AB, UKRAYNA İÇİN EN BÜYÜK BAĞIŞÇI"

İLKLERİ İÇERİYOR

AB UKRAYNA'YA DESTEK KONUSUNDA YALNIZ KALDI