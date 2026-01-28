Haberler

AB Komisyonu üyesi Kubilius, üye ülkeleri "Akdeniz ve Arktik'i" savunmaya çağırdı Açıklaması

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, üye ülkelere daha fazla savunma yatırımı yapmaları ve Akdeniz ile Arktik bölgelerinin güvenliğini sağlamaları için çağrıda bulundu. Kubilius, Avrupa'nın güvenlik alanındaki bağımsızlığını ve dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, üye ülkelere amiral gemisi savunma projeleri için daha fazla yatırım yapmaya ve Akdeniz ve Arktik gibi bölgelerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Avrupa Savunma Ajansının yıllık konferansında konuşan Kubilius, Avrupa'nın savunma alanında karşı karşıya olduğu güvenlik krizlerinin birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Kubilius, Avrupa'nın daha önce finansal kriz, göç krizi, Brexit, Kovid-19 ve savaş gibi büyük krizlerden geçtiğini hatırlatarak, bu süreçlerin Avrupa'yı zayıflatmadığını, aksine güçlendirdiğini söyledi.

Avrupa'nın savunma alanında "uyuyan bir dev" olduğunu kaydeden Kubilius, üye ülkeler, AB kurumları ve savunma sanayisinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kubilius, dünyanın güçlünün sözünün geçtiği bir döneme girdiğini belirterek, Avrupa'nın bu duruma verdiği yanıtın "Avrupa bağımsızlığı, Avrupa özerkliği ve savunmada daha fazla Avrupa sorumluluğu" olduğunu dile getirdi.

ABD'nin stratejik önceliklerinin Asya-Pasifik ve Batı yarım küre olduğunu hatırlatan Kubilius, Avrupalıların Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Savunmada bağımsızlığın "yalnız olmak" anlamına gelmediğine işaret eden Kubilius, bunun "NATO içinde bir Avrupa sütunu inşa etmek" ve AB, NATO ve Ukrayna ile hareket etmek anlamına geldiğini söyledi.

Kubilius, savunma yatırımlarında "büyük bir patlama" yaşandığını, savunma için önerilen 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) kredileri kapsamında ulusal yatırım planlarının çoğunun onaylandığını aktardı.

Bu kapsamda 2 Şubat'ta Güvenlik Tedarik Kurulunun ilk toplantısını yapacağını belirten Kubilius, savunma tedarik zincirlerinin izleneceğini ve olası krizlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Kubilius, son 10 yılda Avrupa'nın savunmaya 3,1 trilyon avro harcadığını ancak bunun Rusya'yı caydırmaya yetmediğini, harcamanın otomatik olarak yeterli kapasite anlamına gelmediğini dile getirdi.

Savunma harcamalarının yalnızca ulusal düzeyde yapılmasının parçalanmayı artıracağı uyarısında bulunan Kubilius, bu durumun Avrupa'nın üçüncü ülkelere bağımlılığını da artıracağını ifade etti.

Kubilius, stratejik hava taşımacılığı, havadan havaya yakıt ikmali, füze savunması, uzay gözetleme ve komuta-kontrol gibi alanlarda Avrupa'nın ortak projelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, üye devletlerin öncülük edeceği projelere AB'nin mali ve idari destek sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"'Füze turuna' çıkacağım. Sanayiye şu soruları soracağım. Kaç füze üretebilirsiniz? Tedarik zincirlerindeki darboğazlar nelerdir? Bu füze haritasını savunma çabalarını artırmak için kullanacağım."

Kubilius, "Üye ülkeleri dronlar, uzay ve füze savunması konularında önerdiğimiz diğer amiral gemisi savunma projelerine öncülük etmeye, örneğin Akdeniz veya Arktik bölgelerini savunmak için kendi projelerini başlatmaya davet ediyorum." dedi.

Avrupa savunmasında başarının "neyin olmadığıyla" ölçüldüğünü dile getiren Kubilius, "Başarı, (Vladimir) Putin'in bizi test etmemesi, Rusya'nın bize saldırmamasıdır." ifadesini kullandı.

Kubilius, parçalanma ve birlik eksikliğinin Avrupa savunmasının en büyük zayıflığı olduğunu ve ortak savunmanın, ortak pazar gibi Avrupa'nın temel gücü haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
500

