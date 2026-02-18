Haberler

AB Komisyonundan doğu sınır bölgelerine yeni destek planı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, güvenlik ve ekonomi açısından Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerini güçlendirmek için yeni bir destek planı açıkladı. Altyapı, enerji, ulaşım, istihdam ve yatırımları kapsayan plan, 'EastInvest' adlı yeni bir yatırım mekanizması ile desteklenecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya-Belarus- Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güvenlik ve ekonomi açısından güçlendirilmesi için altyapı, enerji, ulaşım, istihdam ve yatırımları kapsayan yeni bir destek planı başlattığını açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Birliğin, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güçlendirilmesinin, savaşın etkilerini azaltmak açısından önemli olduğu bildirildi.

Bunun aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği, ekonomik rekabet gücü ve istikrarı için stratejik bir yatırım niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'daki bazı sınır bölgelerinin güvenlik riskleri, düzensiz göç baskısı, ticaretin aksaması ve nüfus azalması gibi sorunlardan daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin savaşın başlangıcından bu yana altyapı yatırımları, ekonomik destek, savunma kapasitesinin geliştirilmesi, enerji ve ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ile istihdamın desteklenmesi gibi alanlarda bu bölgelere yardım sağladığı hatırlatıldı.

EastInvest yatırım mekanizması

Yeni strateji güvenlik ve dayanıklılık, ekonomik büyüme, yerel sanayi ve enerji projeleri, ulaşım ve dijital bağlantılar ile eğitim ve istihdam olmak üzere beş alana odaklanıyor.

Plan kapsamında finansmana erişimi kolaylaştıracak "EastInvest" adlı yeni bir yatırım mekanizmasının kurulması öngörülüyor.

Ayrıca ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, Baltık ülkelerinin elektrik sistemlerinin Avrupa ağına bağlanması ve iş gücü piyasasını destekleyecek programlar da planlanıyor.

AB Komisyonu, bu çalışmaların ilerlemesini değerlendirmek için yıllık üst düzey siyasi diyalog toplantıları düzenleyecek.

İlk toplantının 26 Şubat 2026'da yapılması ve EastInvest mekanizmasının resmen başlatılması bekleniyor.

Kaynak: AA " / " + Selen Valente Rasquinho -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu