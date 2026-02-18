AB Komisyonundan doğu sınır bölgelerine yeni destek planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya-Belarus- Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güvenlik ve ekonomi açısından güçlendirilmesi için altyapı, enerji, ulaşım, istihdam ve yatırımları kapsayan yeni bir destek planı başlattığını açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Birliğin, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güçlendirilmesinin, savaşın etkilerini azaltmak açısından önemli olduğu bildirildi.

Bunun aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği, ekonomik rekabet gücü ve istikrarı için stratejik bir yatırım niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'daki bazı sınır bölgelerinin güvenlik riskleri, düzensiz göç baskısı, ticaretin aksaması ve nüfus azalması gibi sorunlardan daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin savaşın başlangıcından bu yana altyapı yatırımları, ekonomik destek, savunma kapasitesinin geliştirilmesi, enerji ve ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ile istihdamın desteklenmesi gibi alanlarda bu bölgelere yardım sağladığı hatırlatıldı.

EastInvest yatırım mekanizması

Yeni strateji güvenlik ve dayanıklılık, ekonomik büyüme, yerel sanayi ve enerji projeleri, ulaşım ve dijital bağlantılar ile eğitim ve istihdam olmak üzere beş alana odaklanıyor.

Plan kapsamında finansmana erişimi kolaylaştıracak "EastInvest" adlı yeni bir yatırım mekanizmasının kurulması öngörülüyor.

Ayrıca ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, Baltık ülkelerinin elektrik sistemlerinin Avrupa ağına bağlanması ve iş gücü piyasasını destekleyecek programlar da planlanıyor.

AB Komisyonu, bu çalışmaların ilerlemesini değerlendirmek için yıllık üst düzey siyasi diyalog toplantıları düzenleyecek.

İlk toplantının 26 Şubat 2026'da yapılması ve EastInvest mekanizmasının resmen başlatılması bekleniyor.