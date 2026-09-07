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AB Ombudsmanı, İsrail yanlısı AP üyesinin mali destek belgelerinin açıklanmama sebebini soruşturuyor

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Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), İsveç'ten İsrail yanlısı tutumuyla bilinen milletvekili Alice Teodorescu Mawe'nin aldığı finansal desteğe ilişkin belgeleri açıklamaması üzerine konu hakkında soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), İsveç'ten İsrail yanlısı tutumuyla bilinen milletvekili Alice Teodorescu Mawe'nin aldığı finansal desteğe ilişkin belgeleri açıklamaması üzerine konu hakkında soruşturma başlattı.

Bağımsız gazetecilik platformu "Follow the Money"nin haberine göre, Mawe, sene başında kişisel güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olarak "özel bir bağışçıdan" finansal destek aldığını açıklarken, bağışçının kimliğini gizli tuttu.

"Follow the Money" bunun üzerine, Mawe ile AP'de milletvekillerinin davranış kurallarını uygulaması konusunda rehberlik yapma görevini üstlenen "Üyelerin Davranışlarına İlişkin Danışma Komitesi" arasındaki yazışmaların açıklanması talebinde bulundu.

AB Ombudsmanı, AP'nin bu talebi "milletvekilinin mahremiyetinin ihlal edileceği ve iç sürece zarar vereceği" gerekçesiyle reddetmesinin ardından bağımsız gazetecilik platformunun şikayeti üzerine, Mawe'nin aldığı finansal desteğe ilişkin belgelerin açıklanmama sebebine ilişkin soruşturma başlattı.

The Times of Israel gazetesi, Ocak 2025'teki haberinde, Mawe'yi "İsrail'in Avrupa'daki en açık sözlü müttefiki" şeklinde tanımlamıştı.

Mawe'nin Alman silah üreticisi şirketlere yaptığı yatırımlar ve AP'nin Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi olarak İsrail'le işbirliği nedeniyle eleştirilen ABD merkezli Palantir firmasıyla yaptığı "lobi görüşmeleri" İsveç medyasına yansımıştı.

Kaynak: AA
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