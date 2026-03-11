AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan'ın bölgesel rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran odaklı gelişmelerin Azerbaycan'ın bölgesel rolünün her zamankinden daha önemli hale getirdiğini vurgulayarak, enerji, dijitalleşme, ulaşım, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştirmek istediklerini söyledi.

Costa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le başkent Bakü'de yaptığı ortak basın açıklamasında "Azerbaycan, AB için kilit bir ortaktır." dedi.

Şimdi ise daha yakın bir işbirliği için yeni bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını aktaran Costa, enerji, dijitalleşme ve ulaşıma ek olarak savunma, güvenlik, insan hakları alanlarındaki işbirliğini de derinleştirmenin yollarını araştırdıklarını belirtti.

Costa, enerji güvenliğinin ikili işbirliğinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İran'daki savaşın küresel enerji piyasalarını sarsmasıyla enerji ortaklığımız her zamankinden daha önemli hale geldi. AB, Azerbaycan'ın enerji geçişini desteklemek için özel yatırım ve finansmanı harekete geçirmeye hazırdır. Ayrıca, iddialı planlarınızda Avrupa temiz teknoloji şirketlerinin daha fazla yer almasını teşvik ediyoruz."

Bağlantılılığın, işbirliğinin bir diğer önemli alanı olduğunu dile getiren Costa, "Orta Koridor'un geliştirilmesi, yeni ulaşım bağlantıları için stratejik bir fırsat sunmaktadır. Bakü-Nahçıvan demiryolu bağlantısının tamamlanması bu açıdan çok önemlidir. Avrupa ve Asya arasındaki ticaret direncini artırarak birlikte istihdam yaratabilir, büyümeyi teşvik edebilir ve ekonomilerimizi güçlendirebiliriz." diye konuştu.

Costa, AB'nin Azerbaycan'ın "barışçıl, istikrarlı, birbirine bağlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya" hedefini paylaştığını ifade ederek, "Ermenistan ile barış sürecinde kaydedilen ilerleme tarihi niteliktedir. Washington Anlaşmaları, diyalog ve uzlaşmaya olan bağlılığınızı yansıtıyor ve AB, bunların tam olarak uygulanmasını destekleme konusunda sizinle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın bölgesel rolüne övgü

Costa, Azerbaycan'ın bölgesel rolünün her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İran ve Orta Doğu'da yaşanan ve size de ulaşan tehlikeli askeri tırmanış karşısında karşılaştığınız zorlukları kabul etmek istiyorum. AB adına bir kez daha Azerbaycan ve halkıyla tam dayanışmamı ifade etmek istiyorum. İran'ın Nahçıvan havaalanına yaptığı son saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."

Daha fazla tırmanmanın sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı ve daha geniş dünyayı da tehdit ettiğine işaret eden Costa, "Çünkü bu, uluslararası hukuka aykırı şiddet eylemlerinin endişe verici bir eğiliminin sadece son gelişmesidir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı beşinci yılında ve Avrupa için varoluşsal bir tehdit ve küresel olarak istikrarsızlaştırıcı bir güç olmaya devam etmektedir." diye konuştu.