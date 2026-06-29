AB'nin 3 üst düzey yetkilisi yarın Türkiye'de

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kallas, Kos ve Brunner yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Komisyon üyelerinin, ziyaret vesilesiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmeleri öngörülüyor.

Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

AB Komisyonunun üç üyesinin eşzamanlı Türkiye ziyareti, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin göstergesi olarak değerlendirilebileceği kaydedilirken ziyaret, İrlanda'nın 1 Temmuz itibarıyla başlayacak AB Dönem Başkanlığının hemen öncesine denk geliyor.

Görüşmelerden beklentiler

Türkiye-AB ilişkilerindeki yapıcı atmosferin güçlenmesine ve ilişkilerin yeniden ivme kazanmasına katkıda bulunması beklenen ziyarette Fidan'ın, Komisyon üyeleriyle yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, temel stratejik önceliklerden biri olmaya devam ettiğini kayda geçirmesi, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak yaklaşım benimsenmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, AB genişleme sürecinin adil ve liyakata dayalı yaklaşım temelinde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekmesi, bu çerçevede, Türkiye'nin tüm süreç ve temaslara diğer aday ülkelerle eşit şekilde dahil edilmesi yönündeki beklentinin altını çizmesi, Türkiye'nin AB üyeliğinin, Türkiye'ye sağlayacağı katkıların yanı sıra AB açısından da Birliğin rekabet gücünü, dayanıklılığını ve küresel ölçekteki etkinliğini artıracak stratejik kazanım teşkil edeceğini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın bu doğrultuda, ikili ilişkilerde mevcut tıkanıklıkların süratle aşılabilmesi amacıyla, Türkiye-AB ilişkilerini sınırlandıran kararların (15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararları) tamamen kaldırılması başta olmak üzere, AB'nin somut ve yapıcı adımlar atmasının beklendiğini ifade etmesi, Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının çeşitli alanlarda tekrar başlatılmasından memnuniyet duyulduğunu belirterek, Türkiye ve AB arasındaki tüm kurumsal mekanizmalara yeniden işlerlik kazandırılmasının, bu kapsamda siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin en kısa sürede düzenlenmesinin önemine dikkat çekeceği tahmin ediliyor.

Mevcut jeopolitik ve jeoekonomik sınamalar karşısında, ilişkilerin kapsamlı ve çok katmanlı kurumsal bir işbirliği çerçevesine oturtularak, düzenli, sürdürülebilir ve öngörülebilir yapıya kavuşturulması ihtiyacına dikkati çekmesi beklenen Fidan'ın Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun ulaştığı düzeye işaret ederek, Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik müzakerelerin gecikmeksizin başlatılmasının karşılıklı fayda sağlayacağının altını çizmesi, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında AB üretim zincirlerinin bir parçası olduğu dikkate alınarak, Türkiye menşeli ürünlerin "Avrupa Birliği menşeli" olarak değerlendirilmesinin önemine işaret etmesi, AB ile kademeli bütünleşme kapsamında, Türkiye'nin "Tek Avrupa Ödeme Alanı"na (SEPA) katılıma ilgisini aktarması, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşünün sağlanmasının önemini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, bağlantısallığın Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrar ve ekonomik dayanıklılığa katkısı çerçevesinde, bölgede kilit paydaş olan Türkiye ile AB arasında bu alandaki ikili ve bölgesel işbirliğinin ilerletilmesinin karşılıklı fayda sağlayacağına işaret etmesi, mevcut toplumlararası bağlar dikkate alınarak, vize sorununun aşılmasının ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanmasının öneminin altını çizmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı gibi kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin şekilde ve Türk tır sürücüleri de dahil tüm kesimleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentileri dile getirmesi beklenen Fidan, göç alanındaki iş birliğinin, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre yeniden şekillendirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Fidan, AB yetkililerine bölgesel konular bağlamında, Ankara'nın barış ve istikrarın muhafazası yönündeki çabalarına atıfla, Türkiye-AB ilişkilerinin giderek artan stratejik önemi ile bölgede ve ötesinde istikrar ve refaha katkıda bulunma potansiyelini öne çıkarması, Akdeniz ve Karadeniz Stratejileri bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği yapmasının önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya, Gazze ve Filistin'deki durum ile Suriye ve İran'daki gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye ve AB'yi doğrudan etkileyen kritik önemdeki bölgesel meselelerin değerlendirilmesi kapsamında, bölge ve ötesinde barış ve istikrarın hakim kılınmasını teminen AB ile ortaklaşa atılabilecek adımları Komisyon üyeleriyle ele alacağı belirtilen Fidan'ın, bu çerçevede, Türkiye-AB arasında düzenli ve eylem odaklı diyalog, eş güdüm ve işbirliği ihtiyacına dikkati çekerek, teknik düzeyde bölgesel istişarelerin yeniden başlatılmasından duyulan memnuniyeti dile getireceği ifade ediliyor.

Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı temaslar ivme kazanırken bu kapsamda, ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji ve yenilikçilik ile iklim başlıklarında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yeniden başlatıldı.

Türkiye, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantılarına (Gymnich) davet edilirken, Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini kısmen tekrar başlattı.

Bu yılın başından bu yana, Ticaret Bakanı Bolat, ocak ve nisan aylarında Brüksel'i ziyaret ederken Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı ocakta Siyasi Direktörler seviyesinde düzenlendi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos, 6 Şubat'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenlerken Bakan Uraloğlu, Brüksel'de 23 Haziran'da AB tarafından tertiplenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'nun açılışına katıldı. Bu vesileyle Türkiye ve AB arasında ikili bağlantısallık toplantıları başlatıldı.

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Yüksek Temsilci Kallas ile 7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeleri öngörülüyor.

AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye ise AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı olup, Türkiye-AB ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 233 milyar dolar olarak kaydedildi.

İstanbul'da 2 Temmuz'da düzenlenmesi öngörülen "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı"nın ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sunması bekleniyor.