Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos: Ankara'da İlişkilerimizi Daha Verimli Hale Getirmek İçin Neler Yapabileceğimizi Ele Aldık
(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ankara'daki temaslarına ilişkin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) beşinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Dünya ticaretinin parçalandığı bir dönemde, bu bağları güçlendirmek kendi çıkarımızadır. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yeniden dönmesi, güçlü bir ilk adımdır. Ankara'da ilişkilerimizi her iki taraf için de daha verimli hale getirmek için neler yapabileceğimizi ele aldık" dedi.
Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
