AB ve Ermenistan'dan vize serbestisi ve güvenlikte işbirliğini içeren yeni stratejik gündem

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ermenistan ile ekonomik işbirliğini, vize serbestisini ve güvenliği içeren yeni stratejik hedefler belirlediklerini açıkladı. AB-Ermenistan ilişkileri daha iddialı bir aşamaya geçiyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ermenistan'la ülkenin ekonomisinin çeşitlendirilmesi, vize serbestisi ve güvenlik gibi konularda işbirliğini içeren yeni stratejik gündem belirlediklerini açıkladı.

Kallas, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel'de düzenlenen AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi 6. Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'la birçok alanda birlikte çalışmak için ortak hedef olarak yeni stratejik gündem belirlediklerini aktaran Kallas, bu gündemin Ermenistan'da hukukun üstünlüğünü güçlendirme, ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi, vize serbestisi ve güvenlik konularında işbirliğini içerdiğini belirtti.

Kallas, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos'ta ABD'de varılan anlaşmanın "dönüm noktası" olduğunu kaydederek, "(Anlaşma) ülkeleriniz arasında yıllardır süren çatışmayı sona erdirdi ve AB'nin tam desteğine sahipsiniz." diye konuştu.

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgede refah için önemli olduğunu belirten Kallas, Mirzoyan'la AB'nin bu konuda nasıl katkıda bulunabileceğini görüştüklerini aktardı.

İlk AB-Ermenistan Zirvesi 5 Mayıs 2026'da Erivan'da yapılacak

Mirzoyan da 8 Ağustos'ta ABD'de varılan anlaşmanın "benzeri görülmemiş fırsatlar ve ivme oluşturduğunu" vurgulayarak, "Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve büyük altyapı projelerinin ilerletilmesi dahil atılacak muhtemel adımlar, tüm bölgenin ekonomik ve siyasi mimarisini önemli ölçüde değiştirebilir." dedi.

AB-Ermenistan ilişkilerinin "daha iddialı yeni aşamaya" girdiğini kaydeden Mirzoyan, ilk AB-Ermenistan Zirvesi'nin 5 Mayıs 2026'da Erivan'da yapılacağını açıkladı.

Kos, Ermenistan'la yeni stratejik gündem belirlenmesinin AB-Ermenistan ilişkilerinde varılan "özel ivmeyi" yansıttığını belirterek, AB Komisyonunun 5 Kasım'da vize serbestisi için Ermenistan'ın yerine getirmesi gereken şartları içeren eylem planını Erivan'a ilettiğini hatırlattı.

Demokrasilerde bağımsız medya ve sivil toplumun önemini vurgulayan Kos, AB'nin doğu komşuluk bölgesinde sivil toplum ve bağımsız medyayı desteklemek için 5 milyon avro fon ayırdıklarını kaydetti.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 8 Ağustos'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
