AB, Dondurulmuş Rus Varlıklarını Ukrayna'ya Destek İçin Kullanmayı Öneriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de tartışmaya yol açan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın savunmasının sürdürülebilir şekilde desteklenmesi için en net yol olduğunu söyledi.

Kallas, Berlin'de yapılan Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'dan oluşan E5 Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Ukrayna konusundaki liderliğinin "hayat kurtardığını" ve Avrupa için örnek teşkil ettiğini vurgulayan Kallas, "Hepimiz acil ve tam ateşkesin bir öncelik olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak şu anda Rusya müzakere etmek istemiyor. Dünya elini her uzattığında, Rusya füzelerle karşılık veriyor. Rusya'nın son saldırıları, Rusya'ya baskı yapmanın tek yolunun savaş olduğunu açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kallas, Ukrayna'nın gelecek yıl daha fazla finansmana ihtiyacı olacağını belirterek, "Birkaç seçenek var, ancak dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak, Ukrayna savunmasını sürdürmenin en net yolu. Aynı zamanda Rusya'ya zamanın onların lehine olmadığını göstermenin de bir yolu." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Kallas, "Yaptırımlarımız Rusya'yı bugün en can alıcı noktasından vuruyor." dedi.

"Yeni normal' olarak kabul edemeyiz"

Kallas, Avrupa'ya yönelik "hibrit" saldırıların artışı, sabotajlar, siber saldırılar ve dron saldırılarını da toplantıda ele aldıklarını dile getirerek, "Bunu 'yeni normal' olarak kabul edemeyiz. Hibrit tehditlerle mücadele etmek ve Avrupa savunma hazırlığında caydırıcılığı yeniden tesis etmek için sistematik bir şekilde birlikte çalışmalıyız." tespitini yaptı.

Gelecek hafta, AB Komisyonunun askeri hareketliliği iyileştirme planıyla ilgili sunum yapacağını bildiren Kallas, şunları kaydetti:

"Bu plan, yollarımızı, köprülerimizi, tünellerimizi, tren hatlarımızı, havaalanlarımızı ve diğer altyapı projelerimizi büyük ölçekli askeri harekatlarla başa çıkabilecek hale getirme, gerektiğinde birbirimize yardımcı olmak için ulaşım kaynaklarını birleştirme ve Avrupa genelinde asker sevkiyat için izin sürecini hızlandırma önerilerini içerecek."

Rusya'nın dondurulmuş varlıkları

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyor.