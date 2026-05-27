AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna'nın Askeri İhtiyaçları İçin Bu Yıl 28,3 Milyar Avro Sağlayacağız

(ANKARA) - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başkan ile telefonda konuştum, Rusya'nın vahşi saldırganlık savaşını ikiye katladığı bir dönemde Avrupa'nın Ukrayna'ya tam desteğini yineledim."

Hava savunma, dron ve karşı-dron kabiliyetleri Avrupa'nın en acil savunma öncelikleri arasında yer alıyor. ve Ukrayna bu çabalara tam anlamıyla entegre edilecek. Ukrayna Destek Kredisi hayati bir katkı sağlayacak. Yalnızca bu yıl, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için 28,3 milyar avro sağlayacak.

Ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği yolundan da konuştuk. Katılım sürecinde kararlı adımlar atmak için önümüzdeki haftalar önemli olacak."

Kaynak: ANKA