Haberler

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna'nın Askeri İhtiyaçları İçin Bu Yıl 28,3 Milyar Avro Sağlayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya karşı savaşta Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ve bu yıl 28,3 milyar avro askeri yardım sağlanacağını açıkladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başkan ile telefonda konuştum, Rusya'nın vahşi saldırganlık savaşını ikiye katladığı bir dönemde Avrupa'nın Ukrayna'ya tam desteğini yineledim."

Hava savunma, dron ve karşı-dron kabiliyetleri Avrupa'nın en acil savunma öncelikleri arasında yer alıyor. ve Ukrayna bu çabalara tam anlamıyla entegre edilecek. Ukrayna Destek Kredisi hayati bir katkı sağlayacak. Yalnızca bu yıl, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için 28,3 milyar avro sağlayacak.

Ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliği yolundan da konuştuk. Katılım sürecinde kararlı adımlar atmak için önümüzdeki haftalar önemli olacak."

Kaynak: ANKA
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi

Evinin kapısını açan bu görüntüyle karşılaştı
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı

Bayramın ilk gününde binlerce kişi hastanenin yolunu tuttu
Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

İki aile şehri savaş alanına çevirdi! Çok sayıda yaralı var
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri