AB'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. AB bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içinde" dedi. AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi de "Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur. Düşüncelerim, kurbanların aileleri ve Türkiye halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısına AB'den kınama açıklaması yapıldı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, sosyal medya hesabından "Bugün, bir Türk havacılık şirketinin Ankara'daki Genel Merkezi teröristler tarafından saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. AB bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içinde" paylaşımında bulundu.

AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi de "Ankara'daki korkunç terör saldırısıyla ilgili haberler karşısında şok olduk. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur. Düşüncelerim, kurbanların aileleri ve Türkiye halkıyla birlikte" mesajını paylaştı.