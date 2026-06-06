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AB, aday ülkelere tam üyelik öncesi sınırlı entegrasyon seçeneğini değerlendiriyor

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Avrupa Birliği liderleri, üyelik müzakereleri süren Batı Balkan ülkelerine tam üyelikten önce ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören Fransa-Almanya önerisini değerlendirmeye başladı. Öneri, aday ülkelere AB kurumlarında gözlemci statüsü ve Tek Pazar'a sınırlı erişim gibi imkanlar sunuyor.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üyelik müzakereleri devam eden aday ülkelere, tam üyelikten önce bazı ekonomik ve siyasi avantajlar sağlanmasını öngören yeni bir yaklaşımı değerlendirmeye başladı.

Politico'nun haberine göre, Fransa ve Almanya tarafından hazırlanan öneri, Karadağ'ın Tivat kentinde dün düzenlenen liderler toplantısı öncesinde gündeme getirildi.

Öneri kapsamında Batı Balkanlar'daki aday ülkelere, üyelik sürecini tamamlamaları sırasında AB kurumlarında gözlemci statüsü verilmesi ve Birliğin Tek Pazarı'na sınırlı erişim sağlanması planlanıyor.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, aday ülkelere yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, önerinin tartışılmaya değer olduğunu söyledi.

Michal, reformlar ve üyelik süreci kapsamında yapılan çalışmaların somut sonuçlarının görülmesinin aday ülkelerin motivasyonunu artıracağını ifade etti.

Batı Balkanlar'da Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan uzun süredir AB üyeliği için müzakere yürütüyor. Dünkü zirvede liderler toplantısında genişleme sürecinin daha hızlı ilerlemesi gerektiği konusunda da görüş birliği oluşmuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Karadağ ise tam üyelikten daha düşük statüde bir entegrasyon modeline dahil edilmek istemediğini açıklamıştı.

Öte yandan bazı aday ülkeler, tam üyelik öncesinde ekonomik avantajlardan yararlanma fikrine sıcak bakıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama daha önce yaptığı açıklamada, kademeli entegrasyon yaklaşımını "iyi bir fikir" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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