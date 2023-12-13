AA öncülüğünde "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" oluşturulacak

Anadolu Ajansı ile Bilişim Vadisi işbirliğinde ve Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumunda "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" oluşturulması için görüş birliğine varıldı.

Anadolu Ajansı ile Bilişim Vadisi işbirliğinde ve Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumunda "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" oluşturulması için görüş birliğine varıldı.

Forumun, AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz'ın moderatör olduğu "Beyin Fırtınası Oturumu: 2040'da Nasıl bir Medya Öngörüyoruz" başlıklı ikinci ve "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" başlıklı üçüncü oturumunda, alanında uzman katılımcılar medyanın geleceğine ilişkin beyin fırtınası yaptı.

Turkcell Robotik Süreç Otomasyonu ve Veri Geliştirme Yöneticisi Ahmet Olguner, Turkcell'in uzun yıllardır müşterisini tanımaya çalışarak farklı analitik modeller ve çalışmalar yaptığını belirterek, "Yapay zeka modellerinin gelişimi portföyümüze yeni ürünler eklememize olanak sağladı." dedi.

Olguner, metinden sese, sesten metine dönüşüm sağlayan servis hizmetlerinin de olduğunu bildirerek, metinlerin insan sesine çok benzer bir sesle dillendirildiğini ifade etti.

Görüntü işleme tarafında da salgınla birlikte müşterilerin çevrim içi kanalda işlem yapmalarının zorunluluk haline geldiğini açıklayan Olguner, şunları kaydetti:

"Artık tüm firmalar bu noktaya gitmeye çalışıyor fakat en büyük sorun, gerçekten doğru müşteriyle bu işlemi yapıyor musunuz? Biz yapay zeka ekibi olarak da o noktada aslında iki farklı çözüm entegre ettik. Bunlardan birincisi on-line olarak işlem yapmak istediğinde kişinin kimliğini doğrulanması. İkinci aşamada ise, kimlikteki fotoğrafla yüzün teyit edilmesi. Geliştirdiğimiz yüz tanıma algoritmamız, dünya çapında tek kabul gören liste sertifikasyonunda da yüksek bir skor aldı."

Olguner, veri güvenliği tarafında da çalışmaları olduğunu söyleyerek müşterilerin verilerinin doğru şekilde izinler alınarak kullanılması noktasının çok kritik olduğuna dikkati çekti.

Bu amaçla 2020 Ocak'ta Turkcell Yapay Zeka İlkeleri'ni yayımladıklarını hatırlatan Olguner, ilkelere bağlı çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Gazeteci Selim Atalay da, bu dönemi atom bombasının bulunduğu aşamaya benzeterek, nükleer enerji ile ısınmanın da gerçekleştirilebileceğini fakat atom bombasının da yapıldığını hatırlattı.

"Nimetlerinden faydalanıyoruz"

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul da haber üretiminin zor olduğunu belirterek, "Bugün medya ve iletişimde insanlar gördüklerine, duyduklarından ve okuduklarından çok daha inanıyorlar. Haberin en önemli kanıtı olarak görüntüyü, fotoğrafı kabul ediyorlar. Tam karşımızda yapay zeka diye bir şey duruyor. Açıkçası biz de bununla nasıl baş edeceğimizi, ne yapacağımızı tam kestirebilmiş değiliz. Bunun şu an nimetlerinden faydalanıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Yurdakul, gerçeklik tespitinde kullanılabilecek bir yapay zekanın da oluşturulabileceğine işaret etti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener, "2040'a giderken hem dijital ikiziniz gelişiyor olacak hem de robotik sistemler gelişiyor olacak. Belki de size benzeyen bir robot olacak sizin gibi konuşacak." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Yapay Zeka Komisyon Başkanı Ömer Ekinci, içeriğin yapay mı gerçek mi olduğunun anlaşılması için 24 saat kuralı oluşturulması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, yapay zeka hakkında yapılan tüm konuşmaların halen sanayi 4.0 perspektifinden yapıldığına dikkati çekerek,"2020 yılında sanayi 5.0 dönemine geçtik." ifadesini kullandı.

Artık konuşulması gereken temel meselenin toplumun yapay zeka entegrasyonu olduğunu aktaran Koyuncugil, "Şu an biz otonom sistemleri konuşuyoruz ancak dünyanın çoğu yerinde entegrasyon süreci konuşuluyor hatta hayata geçirilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekayı kullanım açısından da öncü olmaya çalışıyoruz"

Anadolu Ajansı (AA) AR-GE Merkezi Müdürü Yakup Şıvka, AA'nın medya sektöründe teknolojiyi kullanma adına hep öncü olmaya çalıştığını belirterek, "AA'nın medyayı hem haber alanında hem de diğer paydaşlarına örnek teşkil etmesi açısından yönlendirme gücü var." dedi.

Şıvka, bütün yayınların web tabanlı sisteme kaydığına dikkati çekerek, AA'nın da web tabanlı canlı yayın yapan ilk kurum olduğunu bildirdi.

Dijital ortamdaki verilerin korunması konusunda da takip sistemi geliştirildiğini vurgulayan Şıvka, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı kullanım açısından da kurum olarak öncü olmaya çalışıyoruz. Ancak temkinli şekilde konuya yaklaşıyoruz. Çünkü programlar çok fazla veriyi içerisinde bulunduruyor. Ancak bunlardan hangisi doğru hangisi değil bunu ayırt edemiyor. Bir diğer tehlike ise yapay zeka uygulamalarının firmalar veya devletler tarafından yönlendirilebiliyor olması. Söz konusu durumlar yapay zekanın kullanımı ve geleceği açısından birtakım endişelere sebep olabiliyor."

Microsoft'un Kamu ve Finans Sektörlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Ateş, yapay zekanın 1960'lı yıllardan beri var olduğunu anımsatarak, "Yapay zeka birileri tarafından yönetilmiyor, analiz ettiği bilgiler doğrultusunda yan yana getirdiği bilgiler sonucunda cevap üretiyor." ifadelerini kullandı.

Ateş, Microsoft'un OpenAI şirketinin yatırımcılarından olduğunu ve şirketler arasında işbirliği anlaşmaları bulunduğunu aktararak, Microsoft'un tüm yapay zeka uygulamalarından farklı olarak uygulamaları insana yardımcı bir pilot olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Yapay zeka sayesinde yerel yazılım firmalarının ulusal firmalarla yarışabilecek yetkinliklere sahip olabileceğini dile getiren Ateş, teknolojik gelişmeleri kaçıran ülkeler açısından uygulamaların büyük fırsat olduğunu anlattı.

Oturuma katılan diğer uzman katılımcılar da 2040'ta nasıl bir medya öngördüklerine ilişkin fikirlerini paylaştı.

3. oturum: "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi"

AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı son oturumda ise, "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi" oluşturulması amacıyla katılımcılar fikir alışverişinde bulundu.

BengüTürk TV'de yayımlanan "Teknoloji ve Gelecek" programının yapımcı ve sunucusu Şenol Vatansever, yapay zeka teknolojisinin kullanıcısı ya da üreticisi arasında bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erman Akıllı, yapay zeka konusuna temkinli şekilde yaklaşmakta yarar gördüğünü ifade etti. Akıllı, yapay zekanın medya alanına etkileri konusunda, anlık veri üretimi ve anlık veri paylaşımı noktasında olumlu çıktıları olabileceğini söyledi.

Yapay zekanın, algoritma üzerinden edindiği veriler ışığında kullanıcılara içerik sunduğunu belirten İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, bu kapsamda yapay zekanın kullanımı ile yanlış ya da manipülatif içeriklerin tespitinin de mümkün olabileceğine değindi.

Forum, "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi"nin, katılımcıların görüşleriyle oluşturulmasına yönelik son oturumla tamamlandı.

Katılımcılar, "Medyada Yapay Zeka Etik Kullanım Rehberi"nin hazırlanması için önerilerini, 31 Aralık'a kadar AA'ya iletebilecek.