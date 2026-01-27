AA'nın 2025 yıllıkları ve Yıllık 1925 yayımlandı

Anadolu Ajansı (AA), geçen yıla damga vuran gelişmelerin kronolojik bir çerçevede ele alındığı "Yıllık 2025"i Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde okurlarla buluştururken Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının önemli dönemeçlerini arşiv belgeleri eşliğinde aktaran "Yıllık 1925"i de yayın dünyasına kazandırdı.

"Değişen dünyanın habercisi" anlayışı ve yenilikçi yayıncılık yaklaşımıyla doğru ve güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen, gazeteciliğin hafızası olma işlevini sürdüren AA, Yıllık 2025'te haber metinlerinden derinlemesine analizlere, ödüllü fotoğraflardan kapsamlı infografiklere uzanan zengin içeriği bir araya getirdi.

Türkiye ve dünyada geçen yılın önemli gelişmelerini geleceğe taşıyan, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan Yıllık 2025, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA Kitap markasıyla yayımlandı. Yıllıkta dijital çağın gereklilikleri göz önünde bulundurularak QR kod entegrasyonu ile okurlara daha hızlı ve kapsamlı erişim imkanı da sunuldu.

Yıllık 2025'in Türkçe basımında geçen yıl dünya tarihine damga vuran olaylar geniş bir perspektifle ele alındı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani kriz süreci kapsamlı şekilde işlendi.

AA muhabirlerinin sahadaki çalışmalarıyla hazırlanan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitaplarına da yer verilen eserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki açlığı anlatmak için kürsüden gösterdiği, AA fotomuhabirlerince çekilen fotoğraf karesi "tarihi tanıklığı simgelemesi" amacıyla kapak fotoğrafı olarak kullanıldı.

Yıllık 2025'te ayrıca Suriye'de Esed liderliğindeki Baas rejiminin çöküşüne zemin hazırlayan gelişmeler, bölgenin yeniden inşa süreci ve diplomatik temaslar da geniş yer buldu.

Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan yangınlar, depremler ve sellerin yanı sıra iklim krizinin ekonomik ve sosyal etkileri ile yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin de 2025'in öne çıkan başlıkları arasında işlendiği yıllıkta, AA'nın "Yeşilhat", "Ayrımcılık Hattı" ve "Teyit Hattı" projeleriyle podcast yayıncılığına yönelik içerik örneklerine de yer verildi. Kültür-sanat başlıkları altında ise 2025'in sanatsal üretimleri ve Türkiye'nin ulusal kimliğini yansıtan yaratıcı çalışmalara değinildi.

Yıllık 2025'te her ayın öne çıkan üç görüntüsü okurların dikkatine sunuldu. Okurlar görüntülerin altındaki karekodu okutarak söz konusu görüntüleri izleyebilecek. Ayrıca okurlara bazı konularda ek arka plan bilgisi sunabilmek amacıyla Oscar Ödülleri ve Nobel Ödülleri'ne ilişkin ayrıntılı grafikler hazırlandı. Ayrıca kitabın sonunda AA'nın farklı sosyal medya kanallarında en fazla etkileşim alan haberleri de derlendi.

İngilizce ve Arapça yıllıklarda 2025'in önemli gelişmeleri kronolojik şekilde işlendi

İngilizce yayımlanan Almanac 2025'te geçen yılın önemli gelişmeleri kronolojik bir bütünlük içinde aktarıldı.

Yıllıkta, Gazze'de yaşanan insani kriz, Suriye'deki yeni dengeler, iklim kaynaklı afetler ve yapay zeka alanındaki dönüşüm gibi başlıklar öne çıkarken eserde yine QR kod entegrasyonu ile okurlara daha geniş içerik erişimi imkanı sağlandı.

Yıllık 2025'in Arapça yayımında da dünya gündemini belirleyen önemli gelişmeler kronolojik bir çerçevede ele alındı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarına odaklanan "Yıllık 1925"

AA'nın arşivlerinden ve birincil kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan "Yıllık 1925" ise diğer yıllıklar ile daha önce yayımlanan "Yıllık 1923" ve "Yıllık 1924" gibi gelenekselleşen dönem yıllığı kategorisinde okuyucuların beğenisine sunuldu.

Yıllık 1925 ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından şekillenen siyasal, toplumsal ve ekonomik yapının belirginleştiği, yeni devletin idari yapılanması, hukuk düzeni ve toplumsal yaşamı etkileyen kararların yoğunlaştığı döneme ışık tutuldu.

Eserde, Şeyh Said İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu'nun uygulanması, İstiklal Mahkemelerinin çalışmaları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, şapka ve kıyafet düzenlemeleri ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına yönelik adımlar kronolojik bir çerçevede aktarılıyor.

Yıllık 1925'te ayrıca Vecihi Hürkuş'un ilk Türk uçağıyla yaptığı uçuş, Türk Tayyare Cemiyeti'nin kuruluşu, TOMTAŞ ve erken dönem savunma sanayi girişimleri gibi başlıkların yanı sıra Locarno Antlaşması, Scopes Davası ve Orta Doğu'daki yeni dinamikler gibi uluslararası gelişmelere de yer veriliyor.