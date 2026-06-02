A Milli Takım, Kuzey Makedonya'yı 4-0 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Maçta Eren Elmalı başından darbe alarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Milliler, ikinci hazırlık maçı için ABD'ye gidecek.

Milli takım karşılaşmaya hızlı başladı. Ay-yıldızlılar, 2. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun'un kaydettiği golle fark ikiye çıktı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan A Milli Takım, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 53. dakikada Deniz Gül skoru 3-0'a getirirken, 70. dakikada Barış Alper Yılmaz maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Sahadan 4-0 galip ayrılan milliler, FIFA Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçından moralli ayrıldı.

EREN ELMALI HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başından darbe alan Eren Elmalı, yaklaşık 20 dakika daha sahada kaldı.

Can Uzun'un golünde pası veren Eren Elmalı, daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara geldi, yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Eren'in tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Milli futbolcu Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı.

Milli takımda Eren Elmalı'nın oyundan çıkmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti, Zeki Çelik ise sağ bekte görev yaptı.

MİLLİLER ABD YOLCUSU

Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile yapacak. 22 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren A Milli Takımı, Venezuela maçı için yarın öğle saatlerinde ABD'ye uçacak. Milli Takım, 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak.

Kaynak: ANKA
