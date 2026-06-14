FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye Avusturalya'ya 2-0 Mağlup Oldu

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşılaştığı Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan ve Türkiye saati ile saat 07.00'de başlayan müsabakayı, Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela yönetti.

Türkye karşısında Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Cannor Metcalfe kaydetti.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Türkiye A Milli Takım'ın ilk maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Kaynak: ANKA