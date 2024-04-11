97 yaşındaki Esma Şahin bayramda ziyaret edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Esma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınları ve mahalle sakinleri tarafından ziyaret edildi.

Çınarlık Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşamını sürdüren Esma Şahin'i, yakınları ve mahalle sakinleri de bayramda yalnız bırakmadı.

Mahallenin en yaşlısı olan Esma Şahin'in gelini Nurcan Şahin, kayınvalidesinin 20 yıldır kendisiyle yaşadığını belirterek, "Son 4 yıldır yatalak. Bayramlarda mahallemizde büyüklerimizi ziyaret etmek geleneksel bir adettir. Esma Nine'nin 11 çocuğu var, 7'si hayatta. Ayrıca 20 torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor." dedi.

Esma Şahin'i ziyaret için İstanbul'dan gelen torunu Burhan Şahin, her bayramda mahalle sakinlerinin birbirini ziyaret ettiğini belirterek, "Öncelikle büyükler ve hastalar ziyaret edilir. Kimlikteki yaşı 97 olarak görünse de biz yaşının biraz daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Büyüklerimizi ziyaret ederek çocuklarımızın da birbirini ziyaret etmesini sağlamak istiyoruz. Mahallenin en yaşlısı bu evde olduğu için herkes buraya gelip bayramlaşıyor." diye konuştu.