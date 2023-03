95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Ödül törenine, "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi damga vurdu. Film "En İyi Film Ödülü" başta olmak üzere tam 7 dalda Oscar kazanarak gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. İşte gecenin kazananları.