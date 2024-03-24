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8. Dünya Drone Kongresi Shenzhen'de düzenlenecek

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SHENZHEN, 24 Mart (Xinhua) -- 8. Dünya Drone Kongresi, 24-26 Mayıs tarihlerinde Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde düzenlenecek.

Organizatörlere göre, "Alçak İrtifa Ekonomisi, Gelecek" temalı kongreye yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 500 işletme katılım sağlayacak.

Kongreye 110'dan fazla ülke ve bölgeden 10.000'den fazla sektör uzmanı, akademisyen ve girişimci katılacak. Kongrede insansız hava araçları, alçak irtifa ekonomisi ve yapay zeka robotları gibi konulara odaklanan paralel forum ve etkileşim toplantıları gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Alçak irtifa ekonomisi, genel havacılık sektörünün baskın rol oynadığı, alçak irtifa hava sahasına dayanan ekonomik bir kavram. Kavram, alçak irtifa uçuşu, hava turizmi, yolcu taşımacılığı, genel havacılık hizmetleri, bilimsel araştırma ve eğitim gibi ekonomik sektörleri kapsıyor.

Bu yılki kongreye Çin Elektronik Bilgi Endüstrisi Federasyonu ve Çin Sivil Havalimanları Birliği gibi kurumlar ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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